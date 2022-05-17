Оккупанты в ужасе от "Байрактаров" и поставок оружия ВСУ — перехват СБУ

Российские военные боятся оружия, которым воюет ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты завидуют, что у украинцев есть беспилотники "Байрактар", которые помогают ВСУ их уничтожать. Также они с ужасом ожидают новых поставок иностранного оружия ВСУ. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, перехваченных СБУ.

Из записи разговора следует, что контрактник, воюющий в Запорожье, жалуется другу, что украинские военные могут при помощи своих беспилотников обнаружить их позиции и эффективно бить по ним.

Реклама

"Нам бы беспилотники, как у них есть "Байрактар". Была бы тема вообще ох*енная. Птичку запустили, она летает, все видит, они наводятся и х**рят по нам. Они днем не работают, они ночью запустили птичек, просветили, координаты скинули, и как уе*али нас "Ураганами", "Смерчами" – говорит он.

Он сам смеется над "величием" России, потому что у их военных ничего подобного нет. Даже простые квадрокоптеры оккупанты просят у спонсоров.

"Да ничего нет у нас. Мы лохи е**ные. Россия "великая держава", бл*дь. Звоним, у кого есть связи. У одного типа крестная, она подогнала два "квадрика", два планшета. Другой попросил родню через знакомых... Сами покупаем, спонсоров пытаемся найти. Там фермеры скидываются. Сами затеяли "спецоперацию", и школьники присылают нам гуманитарку. В натуре Россия е*учая. Е**нутая политика", — говорит он.

Поэтому захватчики с ужасом следят за новостями о новых поставках иностранного оружия для нужд ВСУ.

"Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, сейчас они будут снабжать. Это вообще будет, это жо*а…" — говорит он.

В СБУ прокомментировали, что оккупантов ждет еще немало открытий, учитывая ленд-лиз и поставки новых пушек.

Реклама

Ранее мы писали: