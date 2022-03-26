Окупанти в Маріуполі насильно вивезли лікарів та пацієнтів лікарні

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У Маріуполі російські окупанти насильно вивезли медичний персонал та пацієнтів міської лікарні №1.

Про це повідомила в Telegram Маріупольська міська рада.

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Що відомо

"За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу", – сказали в міськраді.

Як зазначається, на території лікарні перебували приблизно 700 осіб, але невідомо, скільки маріупольців було вивезено.

Ситуація у Маріуполі:

25 березня експерший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін запропонував російським окупантам взяти його в заручники замість того, щоб вони випустили з Маріуполя дітей.

У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім цього, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі.

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За захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де перебували медики та вагітні.

Нагадаємо, Маріуполь понад три тижні перебуває в блокаді. Військові РФ знищують кожен район міста, тому багато людей залишилися без житла.

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