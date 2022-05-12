Окупанти в автосалоні на околиці Києва розстріляли двох чоловіків і почали розважатися: відео показав CNN

Під Києвом окупанти продовжують лагодити звірства / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Києвом російські військові застрелили двох неозброєних українців на території одного з дилерських центрів. Як повідомляє CNN, це сталося 16 березня.

На відео з камер спостереження зафіксовано, як власник бізнесу разом з 68-річним охоронцем з піднятими руками зустрічають російських солдатів біля воріт та дають їм цигарки.

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Після короткого спілкування обидва чоловіки пішли назад углиб території, проте з-за рогу несподівано вискочили два російські солдати і вистрілили їм у спини.

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Один з чоловіків загинув на місці, а інший зміг піднятися, дійти до приміщення та викликати допомогу. Коли людина стікала кров'ю, російські солдати зайнялися мародерством. Працівник дилерського центру помер від втрати крові, врятувати його не вдалося.

Звірства російських окупантів