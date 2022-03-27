Окупанти знищили нафтобазу у Львові (фото)

Рятувальники погасили пожежу / Фото: Колаж: Сьогодні

Нафтобаза у Львові, в яку напередодні влучила ракета окупантів, повністю зруйнована. Пожежу ліквідовували протягом усієї ночі.

Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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"Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7-й годині ранку", - йдеться у повідомленні.

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Ракета окупантів знищила нафтобазу на Рівненщині

Російські окупанти знищили 26 березня ракетою військову нафтобазу поблизу міста Дубна. Про це голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На жаль, база догорає. Знищення великі. Без людських жертв, але база зруйнована повністю", – сказав він.

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