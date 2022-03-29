Окупанти вдарили ракетами по Житомирській області

Російські окупанти обстріляли Житомирську область / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують ракетні обстріли України. 29 березня на Житомирщині рятувальники загасили пожежу на одному з підприємств у Коростенському районі.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Facebook.

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"Спалахнув сьогодні внаслідок ракетного удару", – пишуть у службі про пожежу.

Загиблих та травмованих немає.

У Житомирі ракета влучила у школу

4 березня у Житомирі з повітря обстріляли ліцей № 25, який розміщується в центрі міста. Було евакуйовано 5 людей.

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"Щойно було завдано ракетного або бомбового удару по 25-й школі. Щодо жертв і постраждалих трохи пізніше. Фактично половина школи зруйнована. Ідуть рятувальні роботи. Далі надамо наступну інформацію", – повідомив мер міста.

Нагадаємо, 26 березня мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що у місто через двох коригувальників вогню потрапила ворожа ракета, що досягла військової мети. Коригувальників затримали.

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