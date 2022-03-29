Окупанти вдарили ракетами по Житомирській області

Російські окупанти обстріляли Житомирську область / Фото: Колаж: Сьогодні
Окупанти продовжують ракетні обстріли України. 29 березня на Житомирщині рятувальники загасили пожежу на одному з підприємств у Коростенському районі.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Facebook.
"Спалахнув сьогодні внаслідок ракетного удару", – пишуть у службі про пожежу.
Загиблих та травмованих немає.
У Житомирі ракета влучила у школу
4 березня у Житомирі з повітря обстріляли ліцей № 25, який розміщується в центрі міста. Було евакуйовано 5 людей.
"Щойно було завдано ракетного або бомбового удару по 25-й школі. Щодо жертв і постраждалих трохи пізніше. Фактично половина школи зруйнована. Ідуть рятувальні роботи. Далі надамо наступну інформацію", – повідомив мер міста.
Нагадаємо, 26 березня мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що у місто через двох коригувальників вогню потрапила ворожа ракета, що досягла військової мети. Коригувальників затримали.