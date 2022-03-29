Оккупанты ударили ракетами по Житомирской области

Российские оккупанты обстреляли Житомирскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают ракетные обстрелы Украины. 29 марта в Житомирской области спасатели потушили пожар на одном из предприятий в Коростенском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Facebook.

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"Вспыхнул сегодня в результате ракетного удара", – пишут в службе о пожаре.

Погибших и травмированных нет.

В Житомире ракета попала в школу

4 марта в Житомире с воздуха обстреляли лицей № 25, который находится в центре города. Были эвакуированы 5 человек.

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"Только что был нанесен ракетный или бомбовый удар по 25-й школе. Относительно жертв и пострадавших немного позже. Фактически половина школы разрушена. Идут спасательные роботы. Дальше предоставим следующую информацию", – сообщил мэр города.

Напомним, 26 марта мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что в город из-за двух наводчиков попала вражеская ракета, достигшая военной цели. Наводчиков задержали.

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