Оккупанты ударили ракетами по Житомирской области

Российские оккупанты обстреляли Житомирскую область / Фото: Коллаж: Сегодня
Оккупанты продолжают ракетные обстрелы Украины. 29 марта в Житомирской области спасатели потушили пожар на одном из предприятий в Коростенском районе.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Facebook.
"Вспыхнул сегодня в результате ракетного удара", – пишут в службе о пожаре.
Погибших и травмированных нет.
В Житомире ракета попала в школу
4 марта в Житомире с воздуха обстреляли лицей № 25, который находится в центре города. Были эвакуированы 5 человек.
"Только что был нанесен ракетный или бомбовый удар по 25-й школе. Относительно жертв и пострадавших немного позже. Фактически половина школы разрушена. Идут спасательные роботы. Дальше предоставим следующую информацию", – сообщил мэр города.
Напомним, 26 марта мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что в город из-за двух наводчиков попала вражеская ракета, достигшая военной цели. Наводчиков задержали.