Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровській області, є загиблий (фото)

Окупанти знову вдарили по Дніпропетровській області. Фото: колаж "Сьогодні"

У Павлоградському районі Дніпропетровської області російські окупанти вкотре завдали ракетних ударів по залізниці. Внаслідок цього загинув чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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"У нас три нічні "прильоти" – у Павлоградському районі. Ракета потрапила у залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік. Знищено 8 будівель. Під завалами три легкові авто та одна вантажівка", – повідомив він.

Також вибуховою хвилею вибило шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд.

Дві ракети поцілили у промислове підриємство. Зруйнована виробнича будівля. Людей не зачепило.

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У Павлоградський район окупанти кинули три ракети. Фото: Валентин Резніченко

Окупанти знищили залізничну станцію у Павлограді

Російські окупанти знищили залізничну станцію "Павлоград-2" на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ракетні удари у Павлограді. Знищено залізничну станцію Павлоград-2. Загинула одна людина. Зруйновано залізничне полотно та рейки. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів ", – йдеться у повідомленні.

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