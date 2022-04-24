Оккупанты ударили ракетами по Днепропетровской области, есть погибший (фото)

Оккупанты снова ударили по Днепропетровской области. Фото: коллаж "Сегодня"
В Павлоградской районе Днепропетровской области российские оккупанты нанесли очередные ракетные удары по железной дороге. В результате этого погиб мужчина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"У нас три ночных "прилета" – в Павлоградском районе. Ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина. Уничтожено 8 построек. Под завалами три легковых авто и один грузовик", – сообщил он.
Также взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом.
Две ракеты попали в промышленное предприятие. Разрушено производственное здание. Людей не задело.
В Павлоградский район оккупанты бросили три ракеты. Фото: Валентин Резниченко
Оккупанты уничтожили железнодорожную станцию в Павлограде
Российские оккупанты уничтожили железнодорожную станцию "Павлоград-2" на Днепропетровщине. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ракетные удары в Павлограде. Уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2. Погиб один человек. Разрушено железнодорожное полотно и рельсы. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов", — говорится в сообщении.