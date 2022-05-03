Окупанти вдарили ракетами по 6 залізничних станціях України

Окупанти обстріляли залізничні станції / Колаж "Сьогодні"

Російські війська вдарили по 6 залізничних станціях у центрі та на заході України сьогодні, 3 травня. Через обстріл затримались 14 поїздів. Постраждалих нема.

Про це повідомляє голова "Укрзалізниці" Олександр Камішин, пише Дзеркало тижня.

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"Серед залізничників та наших пасажирів за оперативною інформацією постраждалих немає", – каже Олександр Камишин.

Через обстріл затримались 14 пасажирських поїздів. Перші з них уже поїхали, решта поїдуть протягом 2-х годин.

Ушкодження інфраструктури важкі, проте всі деталі будуть з'ясовані після повітряної тривоги.

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Обстріли 3 травня

По всій країні ввечері 3 травня була тривала повітряна тривога, під час якої люди почули вибухи. Вони прогриміли в Одесі, Києві, Київській та Кіровоградській областях, а також у Вінниці та Дніпрі.

У Львові було чути близько 5 вибухів. У частині міста наразі немає електрики.

ППО збила дві крилаті ракети, які летіли до Вінниці.

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Ще одну крилату ракету ППО збила підлітом до Києва в районі Одеської траси. Вибухи було чути на Правому березі.

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