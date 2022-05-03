Оккупанты ударили ракетами по 6 железнодорожным станциям Украины

Оккупанты обстреляли ж/д станции / Коллаж "Сегодня"

Российские войска ударили по 6 железнодорожным станциям в центре и на западе Украины сегодня, 3 мая. Из-за обстрелов задержались 14 поездов. Пострадавших нет.

Об этом сообщает голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин, пишет Зеркало недели.

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"Среди железнодорожников и наших пассажиров по оперативной информации пострадавших нет", – говорит Александр Камишин.

Из-за обстрелов задержались 14 пассажирских поездов. Первые из них уже уехали, остальные уедут в течение 2-х часов.

Повреждения инфраструктуры тяжелые, однако все детали будут выяснены по окончании воздушной тревоги.

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Обстрелы 3 мая

По всей стране вечером 3 мая была затяжная воздушная тревога, во время которой люди услышали взрывы. Они прогремели в Одессе, Киеве, Киевской и Кировоградской областях, а также в Виннице и Днепре.

Во Львове было слышно около 5 взрывов. В части города сейчас нет электричества.

ПВО сбила две крылатые ракеты, которые летели на Винницу.

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Еще одну крылатую ракету ПВО сбила на подлете к Киеву в районе Одесской трассы. Взрывы были слышны на Правом берегу.

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