Оккупанты ударили ракетами по 6 железнодорожным станциям Украины

Оккупанты обстреляли ж/д станции / Коллаж "Сегодня"
Российские войска ударили по 6 железнодорожным станциям в центре и на западе Украины сегодня, 3 мая. Из-за обстрелов задержались 14 поездов. Пострадавших нет.
Об этом сообщает голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин, пишет Зеркало недели.
"Среди железнодорожников и наших пассажиров по оперативной информации пострадавших нет", – говорит Александр Камишин.
Из-за обстрелов задержались 14 пассажирских поездов. Первые из них уже уехали, остальные уедут в течение 2-х часов.
Повреждения инфраструктуры тяжелые, однако все детали будут выяснены по окончании воздушной тревоги.
Обстрелы 3 мая
По всей стране вечером 3 мая была затяжная воздушная тревога, во время которой люди услышали взрывы. Они прогремели в Одессе, Киеве, Киевской и Кировоградской областях, а также в Виннице и Днепре.
Во Львове было слышно около 5 взрывов. В части города сейчас нет электричества.
ПВО сбила две крылатые ракеты, которые летели на Винницу.
Еще одну крылатую ракету ПВО сбила на подлете к Киеву в районе Одесской трассы. Взрывы были слышны на Правом берегу.
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