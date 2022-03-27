Окупанти вдарили по Красногорівці реактивними системами залпового вогню "Торнадо-С"

Окупанти обстріляли Красногорівку / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донеччині російські військові завдали удару з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка. Про це повідомляє пресслужба МВС України в Telegram-каналі.

Боєприпаси впали серед вулиць приватного сектора. Поліція оточила небезпечний район. Вибухотехніки поліції та ДСНС виявляють та знешкоджують бойові кумулятивні елементи.

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"За попередньою інформацією, час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, тобто перебувати поряд з ними – смертельно небезпечно. Закликаємо мешканців міста бути максимально обережними та не наближатися до боєприпасів", – йдеться у повідомленні МВС.

Також повідомляється, що на Донеччині вже зафіксовано випадки травмування людей внаслідок поводження з касетними боєприпасами.

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