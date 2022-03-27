Окупанти вдарили по Красногорівці реактивними системами залпового вогню "Торнадо-С"

Окупанти обстріляли Красногорівку / Фото: Колаж: Сьогодні
На Донеччині російські військові завдали удару з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка. Про це повідомляє пресслужба МВС України в Telegram-каналі.
Боєприпаси впали серед вулиць приватного сектора. Поліція оточила небезпечний район. Вибухотехніки поліції та ДСНС виявляють та знешкоджують бойові кумулятивні елементи.
"За попередньою інформацією, час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, тобто перебувати поряд з ними – смертельно небезпечно. Закликаємо мешканців міста бути максимально обережними та не наближатися до боєприпасів", – йдеться у повідомленні МВС.
Також повідомляється, що на Донеччині вже зафіксовано випадки травмування людей внаслідок поводження з касетними боєприпасами.
Ситуація в Україні 27 березня
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