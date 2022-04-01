Окупанти вдарили по Дніпропетровщині забороненими касетними бомбами – Офіс генпрокурора

Російські окупанти зарядили РСЗВ "Торнадо-С" ракетами з касетними боєприпасами. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 31 березня, під час обстрілу Дніпропетровської області російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Наголошується, що збройні сили РФ здійснили реактивний артилерійський обстріл двох населених пунктів у Криворізькому районі, використовуючи систему залпового вогню "Торнадо-С". Три ракети були оснащені забороненими касетними боєприпасами.

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"Під час огляду місця подій вибухотехнічною службою області виявлено, розміновано та знешкоджено 32 касетні боєприпаси. Будь-які військові об'єкти на цій території відсутні", – поінформували в Офісі генпрокурора.

У відомстві наголосили, що дії РФ суперечать нормам міжнародного гуманітарного права та становлять пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження.

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Зазначимо, що російські війська не вперше атакують Дніпропетровську область забороненими касетними бомбами. 27 березня окупанти також здійснили реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" одного із населених пунктів Криворізького району. Ракета була оснащена забороненими касетними боєприпасами.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Організації Об'єднаних Націй заявили, що отримали докази використання Росією касетних боєприпасів у Вугледарі та Харкові.