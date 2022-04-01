Оккупанты ударили по Днепропетровщине запрещенными кассетными бомбами – Офис генпрокурора

Российские оккупанты зарядили РСЗО "Торнадо-С" ракетами с кассетными боеприпасами. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 31 марта, во время обстрелов Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что вооруженные силы РФ произвели реактивный артиллерийский обстрел двух населенных пунктов в Криворожском районе, используя систему залпового огня "Торнадо-С". Три ракеты были оснащены запрещенными кассетными боеприпасами.

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"В ходе осмотра места событий взрывотехнической службой области обнаружено, разминировано и обезврежено 32 кассетных боеприпаса. Любые военные объекты на этой территории отсутствуют", – проинформировали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве подчеркнули, что действия РФ противоречат нормам международного гуманитарного права и представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения.

По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство.

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Отметим, что российские войска не впервые атакуют Днепропетровскую область запрещенными кассетными бомбами. 27 марта оккупанты также осуществили реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" одного из населенных пунктов Криворожского района. Ракета была оснащена запрещенными кассетными боеприпасами.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Организации Объединенных Наций заявили, что получили доказательства использования Россией кассетных боеприпасов в Угледаре и Харькове.