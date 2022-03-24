Окупанти вбивають дітей, а люди вмирають з голоду: що відбувається у Маріуполі

Російські окупанти вбивають мирних мешканців Маріуполя. Фото: колаж "Сьогодні"
У Донецькій області російські окупанти вбили ще двох дітей. У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім того, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Росія вбиває цивільних
За 24 березня від російських обстрілів загинули три людини: у Нью-Йорку, Новоселівці та Новопокровському. Поранено – шість людей. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала одна людина, поранена на Луганщині.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!" – наголосив Кириленко.
Загиблі у Донецькій області
Голодні смерті
"Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є". Ці моторошні слова, які дедалі частіше чують маріупольці від близьких, що залишились, коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв'язок.
"Дедалі більше смертей від голоду. Дедалі більше людей залишаються без будь-яких запасів їжі. А всі намагання розпочати масштабну гуманітарну операцію з порятунку мешканців Маріуполя блокуються російською стороною. Бо окупантів цікавлять не люди та їх долі. А лише пропагандистська картинка з примусовим вивозом населення на територію Росії. В умовах, коли централізована масова евакуація неможлива, ми бачимо сотні та тисячі натхненних прикладів взаємодопомоги", – повідомили у Маріупольській міській раді.
Також у міськраді Маріуполя подякували волонтерам та небайдужим людям, які щодня допомагають вивезти місцевих мешканців із зони активних бойових дій.
"Але нині ми підійшли до межі. Коли потрібні в десятеро жорсткіші санкції, закрите небо, літаки, танки від союзників України, дипломатичні надзусилля. Ми благаємо про допомогу!" – додали у міськраді.
У Маріуполі окупанти нахабно брешуть і змушують людей їхати до Ростова
У Маріуполі окупанти в гучномовці оголошують брехливу інформацію про те, що Запоріжжя не приймає вимушених переселенців і людям нібито треба їхати до Росії. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Росіяни оголошують, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати до Росії, а також, що Одесу вже взяли", – йдеться у повідомленні.
Також у Нікольскому загарбники заявляють, що єдина можливість евакуації – автобусами до Ростова, а Україна їх нібито кинула напризволяще.
"Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни. Наразі триває евакуація до Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того – евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло. Україна своїх не кидає . Прохання до всіх – поширюйте правду. Пишить. Телефонуйте своїм близьким. Ми робитимемо все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта", – йдеться у повідомленні.
Ситуація у Маріуполі
- 9 березня російські окупанти скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Постраждали як мінімум 17 осіб – породіллі та персонал. Вибухи практично знищили будинки.
- Через кілька днів одна з вагітних жінок померла разом із ненародженою дитиною. То була жінка з відомого фото, яку виносили з лікарні на ношах.
- За захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де перебували медики та вагітні.
- У Маріуполі від рук російської армії загинула гімнастка Катерина Дяченко, 2011 року народження.
- Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки Маріуполя. Там видно руйнації і пожежі багатоповерхівок внаслідок обстрілів РФ.
- 22 березня танкісти полку "Азов" у Маріуполі знищили танки, ББМ та піхоту російських окупантів. Під час бою на вулицях Маріуполя було знищено чотири танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки.
- Зазначається, що Запоріжжя готове прийняти до 30 тисяч переселенців та забезпечити їх усім необхідним.