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Окупанти штурмують безуспішно Рубіжне та Попасну, а ЗСУ відбили 8 атак – Генштаб

15 квітня, 07:16
На території Донецької та Луганської областей за добу ЗСУ знищили чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойові машини піхоти та ін.

В Україні продовжуються бойові дії / Фото: Колаж: Сьогодні

Почалася п'ятдесят перша доба військового вторгнення в Україну окупантами РФ. Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України та намагається захопити міста.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Що відбувається за напрямками

  • На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання щодо прикриття українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках без змін.
  • На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Розвідка із залученням безпілотних літальних апаратів.
  • На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля ворог зосереджується на спробах захоплення населених пунктів Попасна та Рубіжне.
  • Так, на території Донецької та Луганської областей минулої доби відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойові машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника.

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