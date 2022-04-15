Окупанти штурмують безуспішно Рубіжне та Попасну, а ЗСУ відбили 8 атак – Генштаб

15 квітня, 07:16

На території Донецької та Луганської областей за добу ЗСУ знищили чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойові машини піхоти та ін.