Оккупанты штурмуют безуспешно Рубежное и Попасную, а ВСУ отбили 8 атак – Генштаб

15 апреля, 07:16

На территории Донецкой и Луганской областей за сутки ВСУ уничтожили четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевые машины пехоты и др.