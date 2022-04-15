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Оккупанты штурмуют безуспешно Рубежное и Попасную, а ВСУ отбили 8 атак – Генштаб

15 апреля, 07:16
На территории Донецкой и Луганской областей за сутки ВСУ уничтожили четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевые машины пехоты и др.

В Украине продолжаются боевые действия / Фото: Коллаж: Сегодня

Начались 51-е сутки военного вторжения в Украину оккупантов РФ. Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины и пытается захватить города.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Что происходит по направлениям

  • На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
  • На Северском и Слобожанском направлениях без изменений.
  • На Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Разведка с привлечением беспилотных летательных аппаратов.
  • На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивается на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное.
  • Так, на территории Донецкой и Луганской областей за прошедшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевые машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника.

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