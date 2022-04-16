Окупанти з Су-35 завдали ракетних ударів по Львівщині: злітали з аеродрому в Білорусі

На Львівщині не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 16 квітня з літаків Су-35 російські окупанти завдали ракетних ударів по Львівщині.

Про це повідомляє начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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"Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети! Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі", – йдеться у повідомленні.

Українські військові у зоні ООС відбили 10 атак ворога

Протягом 15 квітня українські військові у зоні ООС успішно відбили 10 атак ворога, завдавши втрат російським окупантам. Про це повідомляє пресслужба ООС. Як зазначається, українські військові знищили три танки, три артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, дві одиниці автомобільної техніки, а також знищили один ворожий БТР та один захопили.

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