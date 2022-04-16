Оккупанты с Су-35 нанесли ракетные удары по Львовской области: взлетали с аэродрома в Беларуси

Во Львовской области не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 16 апреля с самолетов Су-35 российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львовской области.

Об этом сообщает начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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"Подразделения зенитных ракетных войск Воздушное командование "Захид" Воздушных сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты! Истребители оккупантов взлетали с аэродрома Барановичи", – говорится в сообщении.

Украинские военные в зоне ООС отбили 10 атак врага

В течение 15 апреля украинские военные в зоне ООС успешно отбили 10 атак врага, нанеся потери российским оккупантам. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООС. Как отмечается, украинские военные уничтожили три танка, три артиллерийские системы, одну единицу специальной техники, две единицы автомобильной техники, а также уничтожили один вражеский БТР и один захватили.

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