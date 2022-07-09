Окупанти намагаються прорватися до перших сіл на Донеччині – Гайдай

Гайдай розповів, яка ситуація на фронті 9 липня / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганській області російські окупанти обстрілюють позиції наших військових по всій лінії фронту — від Попасної до Кремінної. Про це у своєму Telegram-каналі сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, російські військові намагаються просунутися від населених пунктів Луганської області до перших сіл Донеччини. Противник не залишає спроби увірватися вглиб сусідньої області вздовж адмінкордону.

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"Може здаватися, що окупанти ведуть наступальну операцію на захід від Лисичанська і все. Утім, стримувати збройні формування росіян ми намагаємося по всій лінії фронту. Атакують із кількох напрямків. Там, де йти вперед їм незручно, влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території на горизонті Тому небезпека надходить усюди — від Кремінної до Попасної", — розповів голова Луганської області.

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Гайдай розповів, що сьогодні вночі ворог завдав 8 артилерійських, 3 — мінометні, а також 9 ракетних ударів.

"Окупаційні війська досягли незначних успіхів протягом 8 липня і продовжують наступ на захід від Лисичанська. Поки що жодної оперативної паузи, оголошеної ворогом, не спостерігається. Він атакує і обстрілює наші землі з тією ж інтенсивністю, як і раніше. Наші військові мужньо тримають оборону" , – зазначив він.

136-й день війни в Україні

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців тимчасово окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької максимально швидко евакуюватися всіма можливими способами.

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Сьогодні вранці у Миколаєві пролунали вибухи. У цей час у місті було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, російські військові обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Окупанти вдарили з "Градів" по мирних житлових кварталах.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 9 липня.