Оккупанты пытаются прорваться к первым селам в Донецкой области – Гайдай

Гайдай рассказал, какая обстановка на фронте 9 июля / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области российские оккупанты обстреливают позиции наших военных по всей линии фронта — от Попасной до Кременной. Об этом в своем Telegram- канале рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, российские военные пытаются продвинуться от населенных пунктов Луганской области до первых сел Донецкой области. Противник не оставляет попытки ворваться вглубь соседней области вдоль админграницы.

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"Может казаться, что оккупанты ведут наступательную операцию к западу от Лисичанска и все. Впрочем, сдерживать вооруженные формирования россиян мы пытаемся по всей линии фронта. Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад, обстреливая территории на горизонте. Поэтому опасность повсюду — от Кременной до Попасной", — рассказал глава Луганской области.

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Гайдай рассказал, что сегодня ночью враг нанес 8 артиллерийских обстрелов, 3 — минометные, а также нанесли 9 ракетных ударов.

"Оккупационные войска добились незначительных успехов в течение 8 июля и продолжают наступление к западу от Лисичанска. Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью, как и раньше. Наши военные мужественно держат оборону", – отметил он.

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