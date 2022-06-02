Окупанти прицільно вдарили по Мар'янському: поранені діти

Дніпропетровськ також страждає від російської агресії / Колаж "Сьогодні"

У ніч проти 3 червня Дніпропетровщина зазнала артилерійського обстрілу , внаслідок якого постраждали діти.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Що відомо

"Ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Прицільно ударив по Мар‘янському. Кілька разів. Цілеспрямовано нищив населений пункт. Поранені двоє дітей і їхня мама. Повністю зруйновані два будинки, ще кілька пошкоджені. Виведений з ладу газопровід та електромережі", – повідомив Валентин Резніченко.

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