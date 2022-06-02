Окупанти прицільно вдарили по Мар'янському: поранені діти

Дніпропетровськ також страждає від російської агресії / Колаж "Сьогодні"
У ніч проти 3 червня Дніпропетровщина зазнала артилерійського обстрілу , внаслідок якого постраждали діти.
Про це повідомив на своєму телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Що відомо
"Ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Прицільно ударив по Мар‘янському. Кілька разів. Цілеспрямовано нищив населений пункт. Поранені двоє дітей і їхня мама. Повністю зруйновані два будинки, ще кілька пошкоджені. Виведений з ладу газопровід та електромережі", – повідомив Валентин Резніченко.
Обстановка
- 1 червня ворог знову обстрілював із артилерії Зеленодольську громаду. Тоді вдалося уникнути жертви та постраждалих. Одночасно у Широківській громаді електрики намагалися відновити лінію електропередач, пошкоджену напередодні внаслідок мінометної атаки російських окупаційних військ.
- Російські окупанти у вівторок, 24 травня обстріляли населений пункт Миколаївка Дніпропетровської області. Тоді загарбники використали авіацію.
- Увечері 23 травня путінські окупанти вдарили ракетами по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині. Тоді також обійшлось без постраждалих.
- 14 травня Валентин Резніченко заявив, що окупанти обстріляли касетними снарядами Широківську громаду.