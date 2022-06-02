Оккупанты прицельно ударили по Марьянскому: ранены дети

Днепропетровщина также страдает от российской агрессии / Коллаж "Сегодня"
В ночь на 3 июня Днепропетровщина подверглась артиллерийскому обстрелу, в результате которого пострадали дети.
Об этом сообщил на своем телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Что известно
"Враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину. Прицельно ударил по Марьянскому. Несколько раз. Целенаправленно уничтожал населенный пункт. Ранены двое детей и их мама. Полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены. Выведен из строя газопровод и электросети", – сообщил Валентин Резниченко.
Обстановка
- 1 июня враг снова обстреливал из артиллерии Зеленодольскую громаду. Тогда удалось избежать жертв и пострадавших. Одновременно в Широковской громаде электрики пытались восстановить линию электропередач, поврежденную накануне в результате минометной атаки российских оккупационных войск.
- Российские оккупанты во вторник, 24 мая, обстреляли населенный пункт Николаевка Днепропетровской области. Тогда захватчики использовали авиацию.
- Вечером 23 мая путинские оккупанты ударили ракетами по железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской области. Тогда также обошлось без пострадавших.
- 14 мая Валентин Резниченко заявил, что оккупанты обстреляли кассетными снарядами Широковскую громаду.