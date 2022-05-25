Окупанти накрили вогнем Дніпропетровську область

Зокрема, загарбники використали авіацію

Окупанти продовжують обстрілювати України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти у вівторок, 24 травня, обстріляли населений пункт Миколаївка Дніпропетровської області. Загарбники використовували авіацію.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Протягом дня також тривали обстріли орками наших територій з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії, танків і мінометів", — зазначив Вілкул.

За його словами, на лінії боєзіткнень ворог продовжує системні обстріли мирних населених пунктів. Вночі з РСЗВ "Ураган" загарбники обстріляли село Велика Костромка, в результаті чого були зруйновані приватні домоволодіння. На щастя обійшлося без жертв.

Вілкул додав, що ситуація в Кривому Розі і Криворізькому районі повністю контролюється ЗСУ і військовою адміністрацією.

Злочин окупантів

На півдні українські захисники виявили декілька цивільних автівок з понівеченими та розстріляними тілами людей. Серед них — двоє дітей молодшого шкільного віку. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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"Вороги, втративши шанс на успішну повітряну розвідку, недорахувалися 23 рашистів, кількох одиниць броньованої та автомобільної техніки", — йдеться в повідомленні.

У ході просування українських підрозділів Миколаївщиною в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей. Пошкоджена техніка, попередньо, свідчать про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості, а також про обстріл колони.

"При спробі місцевих жителів евакуюватися окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву. Серед загиблих — двоє дітей молодшого шкільного віку", — повідомляють у командуванні.

Крім того, зазначається, що в Чорному морі корабельні угруповання противника продовжують блокувати судноплавство та завдавати ракетних ударів по різних областях України. Також військові нагадують:

"В Одеській області введено заборону перебування в пляжних зонах, в межах прибережної захисної смуги моря, посилено контроль за узбережжям на предмет виявлення підозрілих чи небезпечних предметів".

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