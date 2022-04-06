Окупанти викрадають мирних українців і видають їх за полонених солдатів ЗСУ

Людмила Денісова розповіла, що окупанти викрадають українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти викрадають українських громадянських чоловіків, щоб потім видавати їх за "військовополонених".

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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За її словами, є свідчення, що, відступаючи з Київської області, російські війська викрадали громадянських українців, яких тепер показують у російських ЗМІ як "полонених" військовослужбовців Збройних сил України.

Наших громадян перевдягли у військову форму та змушують брати участь у пропагандиських відео-роликах в YouTube та на телеканалах. Одного із чоловіків на відео впізнали його рідні.

Про масове захоплення мирних жителів стало відомо також від звільненого з російського полону українського військовослужбовця, який повідомив про перебування у СІЗО Курська (РФ) понад 40 наших цивільних полонених.

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Крім того, у російських ЗМІ з’явилась інформація про нібито ліквідацію 93 "українських дезертирів" з Маріуполя, які втікали в цивільному одязі. Фактично це може свідчити про масову страту цивільних громадян України.

"Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії до України та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці злочини та порушення прав людини РФ в Україні", – написала Денісова.

Нівечили і відрізали волосся. Денісова розповіла про зґвалтування українок окупантами

В Україні з кожним днем війни фіксується дедалі більше випадків сексуального насильства з боку російських окупантів. Зґвалтування стало ще однією зброєю армії РФ проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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На Харківщині російський окупант понад тиждень ґвалтував 29-річну жінку, яка доглядала за немобільною матір’ю. Жінка неодноразово переживала сексуальне насильство з його боку. До правоохоронних органів вона додзвонитися не могла, адже окупант розбив її телефон.