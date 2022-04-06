Оккупанты похищают мирных украинцев и выдают их за пленных солдат ВСУ

Людмила Денисова рассказала, что оккупанты похищают украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты похищают украинских гражданских мужчин, чтобы потом выдавать их за "военнопленных".

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, есть свидетельство, что, отступая из Киевской области, российские войска похищали гражданских украинцев, которых теперь показывают в российских СМИ как "пленных" военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Наших граждан переодели в военную форму и заставляют участвовать в пропагандистских видеороликах на YouTube и телеканалах. Одного из мужчин на видео опознали его родные.

О массовом захвате мирных жителей стало известно также от освобожденного из российского плена украинского военнослужащего, который сообщил о нахождении в СИЗО Курска (РФ) более 40 наших гражданских пленных.

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Кроме того, в российских СМИ появилась информация о якобы ликвидации 93 "украинских дезертиров" из Мариуполя, бежавших в гражданской одежде. Фактически это может свидетельствовать о массовой казни гражданских граждан Украины.

"Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти преступления и нарушения прав человека РФ в Украине", – написала Денисова.

Изуродовали и отрезали волосы. Денисова рассказала об изнасилованиях украинок оккупантами

В Украине с каждым днем войны фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны российских оккупантов. Изнасилование стало еще одним оружием армии РФ против мирного населения на временно оккупированных территориях. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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В Харьковской области российский оккупант больше недели насиловал 29-летнюю женщину, которая ухаживала за немобильной матерью. Женщина не раз переживала сексуальное насилие с его стороны. В правоохранительные органы она дозвониться не могла, ведь оккупант разбил ее телефон.