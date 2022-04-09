Окупанти під Харковом залишили тіла своїх загиблих солдатів у ямі (фото)

ЗСУ захопили штаби та всю документацію окупантів. Фото - Ракурс, колаж "Сьогодні".

Під час зачистки населеного пункту Вільхівка, що під Харковом, бійцями 92 окремої механізованої бригади було виявлено братську могилу окупантів.

Про це повідомило в Facebook Управління стратегічних комунікацій.

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Зачистка ЗСУ

Як зазначається, 30 березня воїни 92-ї механізованої бригади ЗСУ та добровольчі загони під Харковом знищили дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведену батальйонну тактичну групу 59-го танкового полку ЗС РФ.

В Управлінні заявили, що були захоплені штаби та вся документація, а понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон.

Військові виявили братську могилу окупантів. Фото – Управління стратегічних комунікацій.

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Нагадаємо, матері російських окупантів почали "штурмувати" військкомати в Російській Федерації, щоб забрати своїх синів із війни в Україні.

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