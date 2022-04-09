Оккупанты под Харьковом оставили тела своих погибших солдат в яме (фото)

ВСУ захватили штабы и всю документацию оккупантов. Фото - Ракурс, коллаж "Сегодня".

Во время зачистки населенного пункта Ольховка, что под Харьковом, бойцами 92-й отдельной механизированной бригады была обнаружена братская могила оккупантов.

Об этом сообщило в Facebook Управление стратегических коммуникаций.

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Зачистка ВСУ

Как отмечается, 30 марта воины 92-й механизированной бригады ВСУ и добровольческие отряды под Харьковом уничтожили две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводную батальонную тактическую группу 59-го танкового полка ВС РФ.

В Управлении заявили, что были захвачены штабы и вся документация, а более 60 военнослужащих сдались в плен.

Военные обнаружили братскую могилу оккупантов. Фото – Управление стратегических коммуникаций.

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Напомним, матери российских оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в Российской Федерации, чтобы унести своих сыновей из войны в Украине.

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