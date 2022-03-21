Окупанти обстріляли Авдіївку та її околиці з літаків та артилерії (фото)

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Російські окупанти обстріляли Авдіївку та її околиці з авіації та артилерії.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram.

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Що відбувається

"За оперативною інформацією, на даний час відомо про щонайменше одного загиблого та двох поранених цивільних. Пошкодження або пожежі внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані за 15 адресами", – написав Кириленко.

Фото – Telegram Павла Кириленка.

Нагадаємо, в неділю, 20 березня, внаслідок обстрілів окупантів у Донецькій області загинули 3 людини, ще 5 — постраждали.

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