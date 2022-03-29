Окупанти завдали ракетного удару по аеродрому у Старокостянтинові Хмельницької області

Атака завдала серйозних збитків у місті / Колаж "Сьогодні"

Російські військові вчергове завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові у Хмельницькій областісьогодні, 29 березня. Через обстріл було знищено запаси паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомив мер Старокостянтинова Микола Мельничук.

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"Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, проте сьогодні, як багато хто з вас міг побачити і почути, атака була дуже серйозна і завдала відчутних збитків. На щастя, ЗСУ і, очевидно, Бог бережуть нас, тому обійшлося без людських жертв", – йдеться у повідомленні.

Окупанти повністю знищили всі запаси паливно-мастильних матеріалів.

"Тому прошу всіх, хто може допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів, звернутися до міської ради або до мене особисто", – додав Микола Мельничук.

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Ракета окупантів знищила нафтобазу на Рівненщині

Російські окупанти 26 березня знищили військову нафтобазу поблизу міста Дубно. Про це голова Рівненської ОДА(ОВА) Віталій Коваль повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На жаль, база догорає. Знищення великі. Без людських жертв, але базу зруйновано повністю", – сказав він.

Раніше Віталій Коваль повідомив у Telegram, що окупанти влучили ракетою у військову нафтобазу під час другої повітряної тривоги на Рівненщині.