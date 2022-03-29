Оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области

Атака нанесла серьезный ущерб в городе / Коллаж "Сегодня"

Российские военные в очередной раз нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой областисегодня, 29 марта. Из-за обстрелов были уничтожены запасы горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщил мэр Староконстантинова Николай Мельничук.

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"Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимый ущерб. К счастью, ВСУ и, очевидно, Бог берегут нас, поэтому обошлось без человеческих жертв", – говорится в сообщении.

Оккупанты полностью уничтожили все запасы горюче-смазочных материалов.

"Поэтому прошу всех, кто может помочь в приобретении горюче-смазочных материалов, обратиться в городской совет или ко мне лично", – добавил Николай Мельничук.

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Ракета оккупантов уничтожила нефтебазу в Ровенской области

Российские оккупанты 26 марта уничтожили военную нефтебазу вблизи города Дубно. Об этом глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

"К сожалению, база догорает. Уничтожения большие. Без человеческих жертв, но база разрушена полностью", – сказал он.

Ранее Виталий Коваль сообщил в Telegram, что оккупанты попали ракетой в военную нефтебазу во время второй воздушной тревоги в Ровенской области.