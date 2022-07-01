Окупанти обстрілюють Харків, ракети летять з Бєлгорода (відео)

Загарбники б'ють ракетами по Харкову/Фото: t.me/truexanewsua, колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти знову почали бомбити Харків. У місті чути вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне Харків".

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Подробиці

Місцеві мешканці чули кілька вибухів. Очевидці повідомляють про виліт ракет із Бєлгорода. У Харкові – повітряна тривога.

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Окупанти зруйнували важливий об'єкт у Сєвєродонецьку

Російські окупанти повністю знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ. До того українські війська почали залишати зруйноване місто. Це пов'язано з тим, що захисники відходять на більш укріплені позиції.

"Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ", – заявили в НАЕК "Енергоатом".

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти можуть повернутися на Зміїний. Також ми писали, що на Сумщині російські окупанти вбили двох людей.