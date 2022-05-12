Окупанти через величезні втрати вивели частину військ з-під Харкова – британська розвідка

РФ почала частково виводити війська з-під Харкова / Фото: Колаж: Сьогодні

ЗСУ продовжують контратаку на північ від Харкова, відбиваючи кілька міст і сіл у напрямку російського кордону. Про це в Twitter повідомляє розвідка Великої Британії.

За інформацією розвідки, пріоритет військ на Донбасі зробив війська під Харковом уразливими для мобільних та високомотивованих українських контрнаступальних сил.

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Також зазначається, що окупанти вивели частини з регіону для реорганізації та поповнення своїх сил після великих втрат.

"Після відновлення ці сили, ймовірно, будуть розгорнуті на східному березі річки Сіверський Донець, утворюючи блокуючі сили для захисту західного флангу зосередження основних сил Росії та основних шляхів поставок для операцій у районі Ізюма", – йдеться у повідомленні.

Виведення російських військ з Харківської області є мовчазним визнанням нездатності Росії захопити ключові міста, де вони очікували на обмежений опір населення.

ВСУ можуть витіснити війська РФ з Харківської області

Український контрнаступ на північний схід від Харкова значно просунувся вперед і, ймовірно, найближчими днями чи тижнями просунеться до кордону з Росією, прогнозують американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Експерти зазначають, що наступ ЗСУ, ймовірно, спрямований на те, щоб витіснити російські війська з зони дії артилерійського вогню Харкова та вийти на кордон Білгородської області РФ.

Водночас окупанти продовжують обстрілювати ракетами об'єкти критичної інфраструктури Харківської області