Оккупанты из-за огромных потерь вывели часть войск из-под Харькова – британская разведка

РФ начала частично выводить войска из-под Харькова / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ продолжают контратаку севернее Харькова, отбивая несколько городов и сел в направлении российской границы. Об этом в Twitter сообщает разведка Великобритании.

По информации разведки, приоритет войск на Донбассе сделал войска под Харьковом уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контрнаступательных сил.

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Также отмечается, что оккупанты вывели части из региона для реорганизации и пополнения своих сил после больших потерь.

"После восстановления эти силы, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец, образуя блокирующие силы для защиты западного фланга сосредоточения основных сил России и основных путей поставок для операций в районе Изюма", – говорится в сообщении.

Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые города, где они ожидали ограниченного сопротивления населения.

ВСУ могут вытеснить войска РФ из Харьковской области

Украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова значительно продвинулось вперед и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с Россией, прогнозируют американские аналитики Института по изучению войны (ISW).

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Эксперты отмечают, что наступление ВСУ, вероятно, направлено на то, чтобы вытеснить российские войска из зоны действия артиллерийского огня Харькова и выйти на границу Белгородской области РФ.

В то же время оккупанты продолжают обстреливать ракетами объекты критической инфраструктуры Харьковской области.