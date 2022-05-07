В Харьковской области РФ ударила ракетами по объекту критической инфраструктуры

Рано утром российские военные нанесли два удара

Россияне обстреляли Красноград / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня утром армия РФ дважды ударила ракетами по громаде Краснограда Харьковской области. В результате поврежден объект критической инфраструктуры и соседние здания. Об этом рассказали в Харьковской областной военной администрации, сообщает LIGA.net.

По предварительным данным, два удара со стороны РФ были нанесены после 08:00. Пострадал объект критической инфраструктуры, окрестные здания и автомобили.

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Пока данных о жертвах среди населения нет, но эта информация будет уточняться и дополняться, сообщили в ОВА.

Россияне продолжают обстрелы

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области. Военные РФ обстреливали мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, а также тяжелой артиллерии. Есть погибшие и раненые.

Полиция начала досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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