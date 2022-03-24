Окупанти готують "великий терор" у Херсоні для боротьби з протестами

Окупанти готуються жорстко придушувати протести у Херсоні / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти, щоб покласти край протестам у тимчасово захопленому Херсоні, планують викрадення людей та насильство за планом "великого терору".
Про це пише The Times, посилаючись на лист співробітника ФСБ Росії.
У листі йдеться про те, що Кремль більше не бажає "грати по-хорошому" з протестувальниками в українському місті, де люди щодня виходять на вулиці, кидаючи виклик окупантам.
РФ задумує влаштувати "великий терор" у Херсоні, викрадаючи мешканців та переправляючи їх через російський кордон.
Людей хочуть забирати із будинків серед ночі. "Навіть якщо нам доведеться депортувати пів міста – ми до цього готові", – йдеться у листі.
Також у ФСБ стверджують, що якби їм вдалося виявити лідерів протестів, їх би вже знищили.
Є побоювання, що перехід до насильства може завершитись бунтом, придушити який можна буде лише масштабними боями.
"Великий терор" проти протестувальників містить "надзвичайно суворі методи розгону", аж до "тяжких поранень".
Другий етап полягатиме у викраденні жителів Херсона та вивезенні до Росії.
Ситуація у Херсоні
- 21 березня у Херсоні російські окупанти відкрили вогонь по мирних жителях, які вкотре вийшли на мітинг проти окупації. Є потерпілі.
- 22 березня російські війська розганяли протестувальників, використовуючи сльозогінний газ. Коли дим розсіявся, люди знову повернулися на площу Свободи в центрі міста.
- Збройні сили України постійно знищують техніку російських окупантів, яку вони стягують на аеродром у Чорнобаївці під Херсоном.
- У Херсонській області російські військові розстріляли в автомобілі сім'ю. Загинули п'ятеро людей, серед них двоє дітей. Нині Нова Каховка перебуває під контролем ворога, проте всередині міста російських військ немає. На жаль, поки що люди не мають можливості евакуюватися.
- Нові фашисти продовжують мародерствувати в місті. Зокрема, в одному з районів Херсона вони вирвали за допомогою вантажівки Z ґрати та пограбували магазин. Відео чергового варварства потрапило в інтернет.
- У Херсонській області на Скадовському перехресті 20 березня росіяни викрали двох людей, які охороняли порядок у Голопристанській громаді.