Окупанти готують "великий терор" у Херсоні для боротьби з протестами

Окупанти готуються жорстко придушувати протести у Херсоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти, щоб покласти край протестам у тимчасово захопленому Херсоні, планують викрадення людей та насильство за планом "великого терору".

Про це пише The Times, посилаючись на лист співробітника ФСБ Росії.

Реклама

У листі йдеться про те, що Кремль більше не бажає "грати по-хорошому" з протестувальниками в українському місті, де люди щодня виходять на вулиці, кидаючи виклик окупантам.

РФ задумує влаштувати "великий терор" у Херсоні, викрадаючи мешканців та переправляючи їх через російський кордон.

Людей хочуть забирати із будинків серед ночі. "Навіть якщо нам доведеться депортувати пів міста – ми до цього готові", – йдеться у листі.

Реклама

Також у ФСБ стверджують, що якби їм вдалося виявити лідерів протестів, їх би вже знищили.

Є побоювання, що перехід до насильства може завершитись бунтом, придушити який можна буде лише масштабними боями.

"Великий терор" проти протестувальників містить "надзвичайно суворі методи розгону", аж до "тяжких поранень".

Реклама

Другий етап полягатиме у викраденні жителів Херсона та вивезенні до Росії.

Ситуація у Херсоні