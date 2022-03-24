Оккупанты готовят "большой террор" в Херсоне для борьбы с протестами

Оккупанты готовятся жестко подавлять протесты в Херсоне / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты, чтобы положить конец протестам во временно захваченном Херсоне, планируют похищение людей и насилие в рамках "большого террора".
Об этом пишет The Times со ссылкой на письмо сотрудника ФСБ России.
В письме говорится, что Кремль больше не желает "играть по-хорошему" с протестующими в украинском городе, где люди каждый день выходят на улицы, бросая вызов оккупантам.
РФ замышляет устроить "большой террор" в Херсоне, похищая жителей и переправляя их через российскую границу.
Людей хотят забирать из домов среди ночи. "Даже если нам придется депортировать полгорода – мы к этому готовы", – говорится в письме.
Также в ФСБ утверждают, что если бы им удалось выявить лидеров протестов, их бы уже уничтожили.
Также есть опасения, что переход к насилию может закончиться бунтом, подавить который можно будет только масштабными боями.
"Большой террор" против протестующих будет включать "чрезвычайно суровые методы разгона", вплоть до "тяжелых ранений".
Второй этап будет заключаться в похищении жителей Херсона и вывозе в Россию.
Ситуация в Херсоне
- 21 марта в Херсоне российские оккупанты открыли огонь по мирным жителям, которые в очередной раз вышли на митинг против оккупации. Есть пострадавшие.
- 22 марта российские войска разгоняли протестующих с использованием слезоточивого газа. Когда дым рассеялся, люди опять вернулись на площадь Свободы в центре города.
- Вооруженные силы Украины постоянно уничтожают технику российских оккупантов, которую те стягивают на аэродром в Чернобаевке под Херсоном.
- В Херсонской области российские военные расстреляли в автомобиле семью. Погибли пять человек, среди них двое детей. Сейчас Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, пока у людей нет возможности эвакуироваться.
- Новые фашисты продолжают заниматься мародерством. Так, в одном из районов Херсона они вырвали с помощью грузовика Z решетки и ограбили магазин. Видео очередного варварства попало в интернет.
- В Херсонской области на Скадовском перекрестке 20 марта россияне похитили двух человек, охранявших порядок в Голопристанской общине.