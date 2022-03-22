Окупантам під Миколаєвом страшніше, ніж у Чечні: живуть із трупами в окопах

У військових РФ обмороження ніг, але у шпиталі їх лікувати не збираються. Фото: колаж "Сьогодні"

Військові РФ під командуванням генерала Якова Рязанцева, яка дислокується на Миколаївщині, зазнають поразки та перебувають в облозі.

Про це свідчать розмови окупантів, перехоплені СБУ.

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Загарбники згадують: на 4-й день війни генерал пообіцяв їм, що "спецоперація" завершиться за лічені години. Проте затяглася на тижні.

Самі окупанти їхали в Україну, щоб переможно пройти містами, як на параді. Але зараз їх взяли в облогу, тому нинішню "задачу идти на Николаев" вважають нереальною.

Нарікають, що не мають наметів, буржуйок, живуть в окопах, які викопали самі. У 50% особового складу обмороження ніг, але у шпиталі їх лікувати не збираються, адже навіть 200-х не вивозять: "…Тут навіть 200-х відправити не могли, вони з нами днів 5 каталися".



"З таким бойовим настроєм та обмороженими кінцівками далеко не зайти. Зате ми впевнено рухаємось до Перемоги! Слава Україні!" – йдеться у повідомленні СБУ.

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