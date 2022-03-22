Оккупантам под Николаевом страшнее, чем в Чечне: живут с трупами в окопах

У военных РФ обморожение ног, но в госпитале их лечить не собираются. Фото: коллаж "Сегодня"

Военные РФ под командованием генерала Якова Рязанцева, которая дислоцируется на Николаевщине, терпят поражение и находятся в осаде.

Об этом свидетельствуют разговоры оккупантов, перехваченные СБУ.

Реклама

Захватчики вспоминают: на 4-й день войны генерал пообещал им, что "спецоперация" завершится за считанные часы. Однако затянулась на недели.

Сами оккупанты ехали в Украину, чтобы победно пройти по городам как на параде. Но сейчас их взяли в кольцо, поэтому нынешнюю "задачу идти на Николаев" считают нереальной.

Жалуются, что не имеют палаток, буржуек, живут в окопах, которые вырыли сами. В 50% личного состава обморожение ног, но в госпитале их лечить не собираются, ведь даже 200-х не вывозят: "…здесь даже 200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались".



"С таким боевым настроением и обмороженными конечностями далеко не зайти. Зато мы уверенно двигаемся к Победе! Слава Украине!" – говорится в сообщении СБУ.

Реклама

Читайте другие новости "Сегодня":