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Пограбував квартиру та залишив своє фото на згадку. Нейросеть вирахувала окупанта-мародера

Наталія Магдик
26 травня, 21:46
Російські військові не перестають дивувати своїми вчинками

Окупант залишив своє фото у квартирі, яку обікрав / Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі продовжують розкриватися факти звірств російських окупантів Ірпені. Російські військові вбивали мирних жителів, руйнували інфраструктуру, займалися мародерством . Один із солдатів після того, як обікрав квартиру місцевого жителя, залишив своє фото, яке він зняв на Polaroid.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Сьогодні ми побачили новину, як окупант пограбував квартиру в Ірпені та, тікаючи, залишив господарям фотографію свого, м'яко кажучи, не надто приємного фейсу, зробленого на їхньому Polaroid. За допомогою штучного інтелекту нам удалося ідентифікувати цього "любителя селфі". Знайшли його сторінку у ВКонтакті", – розповів Михайло Федоров та виклав фото окупанта.

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Що було в Ірпені

Ірпінь був окупований з перших днів повномасштабного вторгнення військ Росії до України. За час окупації, яка тривала майже місяць, російська армія зруйнувала та пошкодила 71% будівель міста, зокрема навчальні та медичні заклади.

Повністю звільнити Ірпінь вдалося майже після двох тижнів запеклих боїв .

Влада повідомила, що з 30 березня в Ірпені почали шукати зниклих людей і розчищати місто від завалів. Почали евакуювати поранених та ховати померлих.

Раніше ми розповідали, за скільки власники квартир в Ірпені готові продати свою нерухомість під час війни та коли буде відремонтовано залізничний міст із Ірпеня до Києва.

Обстановка з мародерами

  • В Ірпені поблизу Києва затримали двох мародерів , що кинули гранату в жінок. Внаслідок за життя однієї з постраждалих борються лікарі.
  • На даний момент надходить дедалі більше інформації про факти мародерства російськими окупантами. У Сумській області, де ведуться запеклі бої з російською армією , зафіксували факт пограбування м'ясокомбінату
  • У місті Тростянець Сумської області ще одна група "російського світу" пограбувала магазин. За словами очевидців, винесли здебільшого випивку та закуску до неї.
  • Російські окупанти почали хвалитися, що навчилися "грамотно" мародерствувати в Україні. Вони радіють, що знайшли спосіб, щоб у них нічого не відбирали. а все награбоване на нашій землі можна було безперешкодно переправити додому.
  • Батьки російських загарбників розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх мародерити на повну.
  • У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий магазин та магазин сантехніки – зайшли та забрали унітази.
  • Також російські загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини , відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку і навіть грабують церкви
  • 27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф із грошима з відділення ПриватБанку.
  • 1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відчинили касу, забрали продукти.
  • У місті Корюківка Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву . У пошуках їжі військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.