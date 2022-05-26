Пограбував квартиру та залишив своє фото на згадку. Нейросеть вирахувала окупанта-мародера

Окупант залишив своє фото у квартирі, яку обікрав / Фото: Колаж: Сьогодні
Наразі продовжують розкриватися факти звірств російських окупантів Ірпені. Російські військові вбивали мирних жителів, руйнували інфраструктуру, займалися мародерством . Один із солдатів після того, як обікрав квартиру місцевого жителя, залишив своє фото, яке він зняв на Polaroid.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Сьогодні ми побачили новину, як окупант пограбував квартиру в Ірпені та, тікаючи, залишив господарям фотографію свого, м'яко кажучи, не надто приємного фейсу, зробленого на їхньому Polaroid. За допомогою штучного інтелекту нам удалося ідентифікувати цього "любителя селфі". Знайшли його сторінку у ВКонтакті", – розповів Михайло Федоров та виклав фото окупанта.
Що було в Ірпені
Ірпінь був окупований з перших днів повномасштабного вторгнення військ Росії до України. За час окупації, яка тривала майже місяць, російська армія зруйнувала та пошкодила 71% будівель міста, зокрема навчальні та медичні заклади.
Повністю звільнити Ірпінь вдалося майже після двох тижнів запеклих боїв .
Влада повідомила, що з 30 березня в Ірпені почали шукати зниклих людей і розчищати місто від завалів. Почали евакуювати поранених та ховати померлих.
Раніше ми розповідали, за скільки власники квартир в Ірпені готові продати свою нерухомість під час війни та коли буде відремонтовано залізничний міст із Ірпеня до Києва.
Обстановка з мародерами
- В Ірпені поблизу Києва затримали двох мародерів , що кинули гранату в жінок. Внаслідок за життя однієї з постраждалих борються лікарі.
- На даний момент надходить дедалі більше інформації про факти мародерства російськими окупантами. У Сумській області, де ведуться запеклі бої з російською армією , зафіксували факт пограбування м'ясокомбінату
- У місті Тростянець Сумської області ще одна група "російського світу" пограбувала магазин. За словами очевидців, винесли здебільшого випивку та закуску до неї.
- Російські окупанти почали хвалитися, що навчилися "грамотно" мародерствувати в Україні. Вони радіють, що знайшли спосіб, щоб у них нічого не відбирали. а все награбоване на нашій землі можна було безперешкодно переправити додому.
- Батьки російських загарбників розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх мародерити на повну.
- У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий магазин та магазин сантехніки – зайшли та забрали унітази.
- Також російські загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини , відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку і навіть грабують церкви
- 27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф із грошима з відділення ПриватБанку.
- 1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відчинили касу, забрали продукти.
- У місті Корюківка Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву . У пошуках їжі військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.