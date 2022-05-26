Ограбил квартиру и оставил свое фото на память. Нейросеть вычислила оккупанта-мародера

Оккупант оставил свое фото в квартире, которую обокрал / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас продолжают вскрываться факты зверствований российских оккупантов Ирпене. Российские военные убивали мирных жителей, разрушали инфраструктуру, занимались мародерством. Один из солдат после того, как обокрал квартиру местного жителя оставил свое фото, которое он снял на Polaroid.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Сегодня мы увидели новость, как оккупант ограбил квартиру в Ирпене и, убегая, оставил хозяевам фотографию своего, мягко говоря, не слишком приятного фейса, сделанного на их Polaroid. С помощью искусственного интеллекта нам удалось идентифицировать этого "любителя селфи". Нашли его страницу во ВКонтакте", — рассказал Михаил Федоров и выложил фото оккупанта.

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Что было в Ирпене

Ирпень был оккупирован с первых дней полномасштабного вторжения войск России в Украину. За время оккупации, которая длилась почти месяц, российская армия разрушила и повредила 71% зданий города, в частности учебные и медицинские заведения.

Полностью освободить Ирпень удалось почти после двух недель ожесточенных боев.

Власти сообщили, что с 30 марта в Ирпене стали искать пропавших людей и расчищать город от завалов. Начали эвакуировать раненых и хоронить умерших.

Ранее мы рассказывали, за сколько владельцы квартир в Ирпене готовы продать свою недвижимость во время войны и когда будет отремонтирован железнодорожный мост из Ирпеня в Киев.

Обстановка с мародерами