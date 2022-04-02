Обстріл у Шепетівці: мешканців попросили залишитися вдома

Голова Хмельницької ОВА попросив мешканців залишатися вдома. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти завдали удару по Шепетівці Хмельницької області.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ без цензури".

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Прохання глави ОВА

Також голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у себе в Telegram-каналі звернувся до мешканців Шепетівки:

"Дуже прошу – зберігайте спокій, залишайтеся вдома! Прошу, утримайтеся від фото та відео в соцмережах".

Нагадаємо, голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив, що комендантська година посилена в населених пунктах, які перебували під російською окупацією та були звільнені українськими силами оборони.

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