Обстріл Одещини: атаку здійснили з літаків Ту-22М, є постраждалі

Одеську область атакували вночі/Фото: t.me/truexanewsua, колаж: "Сьогодні"

У ніч з неділі на понеділок, 27 червня, російські окупанти завдали удару по Одеській області з застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

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"Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загоряння кількох житлових будинків та господарчих споруд на орієнтовній площі 500 м². Попередньо постраждало 6 осіб, серед яких 1 дитина. Від ДСНС залучено 3 одиниці техніки, 12 фахівців. Триває боротьба з вогнем", — йдеться у повідомленні.

Після ліквідації пожежі розпочне роботу слідчо-оперативна група Національної поліції. Дані щодо масштабу руйнувань та постраждалих уточнюються.

Обстріли Сумської області

Російські окупанти потужно обстріляли Сумську область. Протягом минулого дня внаслідок атак одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Російські війська сьогодні обстріляли Сумщину зі ствольної та реактивної артилерії, з гелікоптерів, випустили понад 150 снарядів та мін, одна людина загинула, ще одна поранена", — написав Живицький в Telegram.

Він зазначив, що постраждали території чотирьох громад – Юнаківської, Білопільської, Краснопільської та Шалигінської.

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"Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Найбільше постраждала Краснопільська громада – сюди було близько сотні прильотів за день. На території сіл громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна вежа, ферма. Одна людина загинула, одна – в лікарні", – повідомив голова ОВА.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Енергодарі окупанти вигадали бізнес на крові. Також ми писали, що загарбники кілька годин обстрілювали Дніпропетровську область з "Градів".