Обстрел Одесской области: атаку совершили с самолетов Ту-22М, есть пострадавшие

Одесскую область атаковали ночью/Фото: t.me/truexanewsua, коллаж: "Сегодня"

В ночь с воскресенья на понедельник, 27 июня, российские оккупанты нанесли удар по Одесской области с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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"В результате попадания в жилой квартал мирного поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных сооружений на ориентировочной площади 500 м². Предварительно пострадало 6 человек, среди которых 1 ребенок. От ГСЧС привлечены 3 единицы техники, 12 специалистов. Продолжается борьба с огнем", — говорится в сообщении.

После ликвидации пожара приступит к работе следственно-оперативная группа Национальной полиции. Данные о масштабе разрушений и пострадавших уточняются.

Обстрелы Сумской области

Российские оккупанты мощно обстреляли Сумскую область. В течение минувшего дня в результате атак один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Российские войска сегодня обстреляли Сумскую область из ствольной и реактивной артиллерии, с вертолетов, выпустили более 150 снарядов и мин, один человек погиб, еще один ранен", — написал Живицкий в Telegram.

Он отметил, что пострадали территории четырех громад – Юнаковской, Белопольской, Краснопольской и Шалыгинской.

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"Этот день у нас прошел под постоянными обстрелами. Больше всего пострадала Краснопольская громада — сюда было около сотни прилетов за день. На территории сел общины повреждены частные хозяйственные сооружения, водонапорная башня, ферма. Один человек погиб, один – в больнице", — сообщил глава ОВА.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Энергодаре оккупанты придумали бизнес на крови. Также мы писали, что захватчики несколько часов обстреливали Днепропетровскую область из "Градов".