Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках в Одеській області (фото, відео)

На місці вибуху снарядів нині пожежа

Окупанти обстріляли Одеську область/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти вночі обстріляли Одеську область. Ракети потрапили в житлові будинки.

Про це повідомляють в місцевих Telegram-каналах.

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Повідомляється, що російські снаряди потрапили в житлову цивільну вулицю. Нині там палають будинки. За попередньою інформацією, декілька людей постраждало. Крім того, пошкоджений газопровід.

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Якою має бути відповідь Європи на ракетні удари РФ?

Ракетні обстріли України, які російські окупанти вчиняють з території РФ, Білорусі чи з Каспійського моря, є викликом для безпеки усієї Європи. Швидка відповідь на нього має "складатися з двох частин". Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Російські терористи вчинили чергові воєнні злочини – обстріляли ракетами низку мирних українських міст. Підлість цих атак у тому, що вони здійснюються або з глибини території РФ, або з території білорусі чи з акваторій Каспійського та Чорного морів. Це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи. Швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин", — написав Резніков у Facebook.

Він зазначив, що перший складник – це посилення санкцій.

"Щоб РФ не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить численне комплектовання, що постачається компаніями з країн НАТО", — написав міністр.

Другий складник — якнайшвидше розгортання ефективної системи ППО/ПРО в Україні.

"Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу", — наголосив Резніков.

Він вважає, що довгострокова відповідь також очевидна. Умовою діалогу про відновлення відносин цивілізованого світу з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста.

"Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями", — додав Резніков.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що за добу окупанти випустили по Сумській області понад 150 снарядів. Також ми писали, загарбники вдарили ракетами по Сарнах, є загиблі та поранені.