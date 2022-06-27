За добу окупанти випустили по Сумській області понад 150 снарядів

Атака Росії забрали життя однієї людини

Окупанти продовжують обстрілювати Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти потужно обстріляли Сумську область. Протягом минулого дня внаслідок атак одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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"Російські війська сьогодні обстріляли Сумщину зі ствольної та реактивної артилерії, з гелікоптерів, випустили понад 150 снарядів та мін, одна людина загинула, ще одна поранена", — написав Живицький в Telegram.

Він зазначив, що постраждали території чотирьох громад – Юнаківської, Білопільської, Краснопільської та Шалигінської.

"Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Найбільше постраждала Краснопільська громада – сюди було близько сотні прильотів за день. На території сіл громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма. Одна людина загинула, одна – в лікарні", – повідомив голова ОВА.

Якою має бути відповідь Європи на ракетні удари РФ?

Ракетні обстріли України, які російські окупанти вчиняють з території РФ, Білорусі чи з Каспійського моря, є викликом для безпеки усієї Європи. Швидка відповідь на нього має "складатися з двох частин". Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Російські терористи вчинили чергові воєнні злочини – обстріляли ракетами низку мирних українських міст. Підлість цих атак у тому, що вони здійснюються або з глибини території РФ, або з території білорусі чи з акваторій Каспійського та Чорного морів. Це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи. Швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин", — написав Резніков у Facebook.

Він зазначив, що перший складник – це посилення санкцій.

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"Щоб РФ не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить численне комплектовання, що постачається компаніями з країн НАТО", — написав міністр.

Другий складник — якнайшвидше розгортання ефективної системи ППО/ПРО в Україні.

"Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу", — наголосив Резніков.

Він вважає, що довгострокова відповідь також очевидна. Умовою діалогу про відновлення відносин цивілізованого світу з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста.

"Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями", — додав Резніков.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Енергодарі окупанти вигадали бізнес на крові. Також ми писали, що окупанти вдарили ракетами по Сарнах, є загиблі та поранені.