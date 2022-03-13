"Назад не повертають, просто помираємо – і все" – окупант про війну в Україні

Окупанти не знають, як їм повернутися додому / Колаж "Сьогодні"

Солдати армії Росії, яка нахабно вторглася в Україну 24 лютого, вже усвідомили, що прибули на українську землю вмирати. Принаймні немає ілюзій у одного окупанта, телефонна розмова якого з рідними була перехоплена спецслужбами України.

Перехоплена розмова опублікована на Youtube.

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Прозріння окупанта

"Це триватиме до 15-го", – повідомив жіночий голос російському окупанту.

На протилежному кінці дроту з цим не згодні: "Не буде до 15-го! Там буде ще далі"...

"Що небудь говорили?", – запитує жінка.

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"Не кажуть, просто вмираємо – і все".

"А коли вас назад повернуть?"

"Не хочуть – тупорилі, просто дебіли!"

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"Так скажи їм!"

"Я говорю. Вони просто не хочуть, я не розумію, чому. Евакуювати залишилося 30%, всього лише, всіх перебило!"

"Скільки залишилось?!"

"30% полку. Усіх нас перебили – гранатомети, міномети, чим тільки можна закидали нас, і ми розвернулися, все, що залишилося звичайно..."

Обстановка