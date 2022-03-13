"Назад не повертають, просто помираємо – і все" – окупант про війну в Україні

Окупанти не знають, як їм повернутися додому / Колаж "Сьогодні"
Солдати армії Росії, яка нахабно вторглася в Україну 24 лютого, вже усвідомили, що прибули на українську землю вмирати. Принаймні немає ілюзій у одного окупанта, телефонна розмова якого з рідними була перехоплена спецслужбами України.
Перехоплена розмова опублікована на Youtube.
Прозріння окупанта
"Це триватиме до 15-го", – повідомив жіночий голос російському окупанту.
На протилежному кінці дроту з цим не згодні: "Не буде до 15-го! Там буде ще далі"...
"Що небудь говорили?", – запитує жінка.
"Не кажуть, просто вмираємо – і все".
"А коли вас назад повернуть?"
"Не хочуть – тупорилі, просто дебіли!"
"Так скажи їм!"
"Я говорю. Вони просто не хочуть, я не розумію, чому. Евакуювати залишилося 30%, всього лише, всіх перебило!"
"Скільки залишилось?!"
"30% полку. Усіх нас перебили – гранатомети, міномети, чим тільки можна закидали нас, і ми розвернулися, все, що залишилося звичайно..."
Обстановка
- Як потемніло 13 березня, харків'яни почали повідомляти про сильні звуки, схожі на залпи реактивних систем вогню, та про вибухи по всьому Харкову.
- Українські військові вже 18 день захищають нашу країну від російських окупантів. Окупанти продовжують обстрілювати Україну із забороненої зброї, зокрема, застосовують фосфорні боєприпаси.
- Під Київ нібито пробрався голова Чечні Рамзан Кадиров, який спробував провести спецоперацію з викрадення українських дітей з інтернату. СБУ зірвало "героїчну операцію" чеченських окупантів.
- Україна не женеться за точною цифрою знищених російських солдатів на нашій території, що вторглися 24 лютого. Проте, можна точно говорити, що на українській землі знайшли свою смерть уже мінімум 15 тисяч громадян Росії.