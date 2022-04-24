Нова "Чорнобаївка": ЗСУ розгромили окупантів у Херсонській області

Українські військові завдали чергової поразки окупантам / Фото: Колаж: Сьогодні
Збройні сили України завдали поразки російським військам у Херсонській області. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Нагромадження живої сили та техніки в районі Киселівки для подальшого наступу на Посад-Покровське зазнало вогневого ураження від підрозділів ЗСУ. Зазнавши значних втрат, ворог відійшов у бік Чорнобаївки.
Загальні втрати противника становлять 74 особи особового складу та 13 одиниць техніки, серед яких 2 танки, система реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки, 4 БПЛА-розвідники.
Загальні втрати РФ
Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував, яких втрат зазнали російські війська у війні в Україні станом на 24 квітня
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.04 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 21 800 осіб;
- танків – 873 одиниці;
- бойових броньованих машин – 2238 одиниць;
- артилерійських систем – 408 одиниць;
- РСЗВ – 147 одиниць;
- засобів ППО – 69 одиниць;
- літаків – 179 одиниць;
- вертольотів – 154 одиниці;
- автомобільної техніки – 1557 одиниць;
- кораблів/катерів – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191;
- спеціальної техніки – 28;
- пускових установок ВТРК/ТРК – 4.
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