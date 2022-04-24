Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Війна Вторгнення в Україну

Нова "Чорнобаївка": ЗСУ розгромили окупантів у Херсонській області

Марія Николаєнко
24 квітня, 10:42
Російські військові втратили багато живої сили та техніки

Українські військові завдали чергової поразки окупантам / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України завдали поразки російським військам у Херсонській області. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Нагромадження живої сили та техніки в районі Киселівки для подальшого наступу на Посад-Покровське зазнало вогневого ураження від підрозділів ЗСУ. Зазнавши значних втрат, ворог відійшов у бік Чорнобаївки.

Реклама

Загальні втрати противника становлять 74 особи особового складу та 13 одиниць техніки, серед яких 2 танки, система реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки, 4 БПЛА-розвідники.

Загальні втрати РФ

Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував, яких втрат зазнали російські війська у війні в Україні станом на 24 квітня

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.04 орієнтовно становлять:

Реклама
  • особового складу – близько 21 800 осіб;
  • танків – 873 одиниці;
  • бойових броньованих машин – 2238 одиниць;
  • артилерійських систем – 408 одиниць;
  • РСЗВ – 147 одиниць;
  • засобів ППО – 69 одиниць;
  • літаків – 179 одиниць;
  • вертольотів – 154 одиниці;
  • автомобільної техніки – 1557 одиниць;
  • кораблів/катерів – 8 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191;
  • спеціальної техніки – 28;
  • пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

Раніше ми писали: