Новая "Чернобаевка": ВСУ разгромили оккупантов в Херсонской области

Украинские военные нанесли очередное поражение оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня
Вооруженные силы Украины нанесли поражение российским войскам в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Накопление живой силы и техники в районе Киселевки для дальнейшего наступления на Посад-Покровское потерпело огневое поражение от подразделений ВСУ. Понеся значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки.
Общие потери противника составляют 74 человека личного состава и 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика.
Общие потери РФ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 24 апреля.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 21 800 человек;
- танков – 873 единицы;
- боевых бронированных машин – 2238 единиц;
- артиллерийских систем – 408 единиц;
- РСЗО – 147 единиц;
- средств ПВО – 69 единиц;
- самолетов – 179 единица;
- вертолетов – 154 единицы;
- автомобильной техники – 1557 единиц;
- кораблей/катеров – 8 единиц;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;
- специальной техники – 28;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
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