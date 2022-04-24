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Новая "Чернобаевка": ВСУ разгромили оккупантов в Херсонской области

Мария Николаенко
24 апреля, 10:42
Российские военные потеряли много живой силы и техники

Украинские военные нанесли очередное поражение оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины нанесли поражение российским войскам в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Накопление живой силы и техники в районе Киселевки для дальнейшего наступления на Посад-Покровское потерпело огневое поражение от подразделений ВСУ. Понеся значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки.

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Общие потери противника составляют 74 человека личного состава и 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика.

Общие потери РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 24 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 21 800 человек;
  • танков – 873 единицы;
  • боевых бронированных машин – 2238 единиц;
  • артиллерийских систем – 408 единиц;
  • РСЗО – 147 единиц;
  • средств ПВО – 69 единиц;
  • самолетов – 179 единица;
  • вертолетов – 154 единицы;
  • автомобильной техники – 1557 единиц;
  • кораблей/катеров – 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;
  • специальной техники – 28;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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