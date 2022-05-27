"Нона" тепер за Україну! Як військові тестують захоплену в окупантів рідкісну гаубицю (відео)

За останні місяці ЗСУ змогли захопити щонайменше сім рідкісних російських гаубиць. / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України тестують техніку, захоплену в боях із російськими окупантами. Зокрема, Ukraine Weapons Tracker опублікував відео з російською гаубицю 2Б16 "Нона-К", яку захопили в росіян наші військові.

Про це пише Defense Express.

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Як зазначається, протягом останніх місяців українські військові змогли захопити не менш як сім таких гаубиць.

Крім цього, Military Balance повідомляє, що станом на 2021 рік Росія мала 124 таких гаубиць: 100 – у складі сухопутних військ, 24 – у складі морської піхоти. Водночас Україна мала всього дві такі гаубиці.

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Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив на каналі "Україна 4.5.0." втрати ворога на 27 травня:

Нагадаємо, російські окупанти найбільше запускають ракет по Луганській області. У четвер, 26 травня, повітряні сили ЗСУ збили одну з них.

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