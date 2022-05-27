"Нона" теперь за Украину! Как военные тестируют захваченную у оккупантов редкую гаубицу (видео)

За последние месяцы ВСУ смогли захватить не менее семи редких российских гаубиц. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины тестируют технику, захваченную в боях с российскими оккупантами. В частности, Ukraine Weapons Tracker опубликовал видео с российской гаубицей 2Б16 "Нона-К", которую захватили у россиян наши военные.

Об этом пишет Defense Express.

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Как отмечается, за последние месяцы украинские военные смогли захватить не менее семи таких гаубиц.

Кроме этого, Military Balance сообщает, что по состоянию на 2021 год у России было 124 таких гаубиц: 100 – в составе сухопутных войск, 24 – в составе морской пехоты. В то же время у Украины были всего две такие гаубицы.

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Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил на канале "Украина 4.5.0." потери врага на 27 мая:

Напомним, российские оккупанты больше всего запускают ракет по Луганской области. В четверг, 26 мая, воздушные силы ВСУ сбили одну из них.

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